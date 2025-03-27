Динамо отримає підсилення перед матчем з Рухом

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" виходить з міжнародної паузи сильнішим ніж було кілька тижнів тому. Команда отримала серйозне підсилення.

Про підсилення "Динамо" повідомив паблік "ТаТоТаке".

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Тренування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" отримало козир проти "Руха"

Після перерви на матчі національних збірних київське "Динамо" зіграє свій перший матч 29 березня проти львівського "Руху".

У грі з "Рухом" кияни отримають підсилення у вигляді Олександра Піхальонка та Назарія Волошина — обидва гравці відновились після травм.

У Піхальонка біла мікротравма, через яку він пропустив матчі збірної проти Бельгії в Лізі націй. Футболіст повернувся в загальну групу лише 26 березня.

Волошин пропустив певний період через травму задньої поверхні стегна і він повернувся до тренувань на початку тижня.

В турнірній таблиці УПЛ "Динамо" посідає першу позицію та на чотири очки випереджає "Олександрію" і на десять балів "Шахтар".

Нагадаємо, керівництво "Динамо" провело важливу зустріч з головним тренером Олександром Шовковським щодо цілей на сезон.

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