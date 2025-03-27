Динамо отримає підсилення перед матчем з Рухом

Динамо отримало серйозне підсилення перед наступним матчем УПЛ
Київське "Динамо" виходить з міжнародної паузи сильнішим ніж було кілька тижнів тому. Команда отримала серйозне підсилення.
Про підсилення "Динамо" повідомив паблік "ТаТоТаке".
"Динамо" отримало козир проти "Руха"
Після перерви на матчі національних збірних київське "Динамо" зіграє свій перший матч 29 березня проти львівського "Руху".
У грі з "Рухом" кияни отримають підсилення у вигляді Олександра Піхальонка та Назарія Волошина — обидва гравці відновились після травм.
У Піхальонка біла мікротравма, через яку він пропустив матчі збірної проти Бельгії в Лізі націй. Футболіст повернувся в загальну групу лише 26 березня.
Волошин пропустив певний період через травму задньої поверхні стегна і він повернувся до тренувань на початку тижня.
В турнірній таблиці УПЛ "Динамо" посідає першу позицію та на чотири очки випереджає "Олександрію" і на десять балів "Шахтар".
Нагадаємо, керівництво "Динамо" провело важливу зустріч з головним тренером Олександром Шовковським щодо цілей на сезон.
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