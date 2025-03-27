Динамо получит усиление перед матчем с Рухом

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" выходит из международной паузы сильнее, чем было несколько недель назад. Команда получила серьезное усиление.

Об усилении "Динамо" сообщил паблик "ТаТоТаке".

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Тренировка "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" получило козырь против "Руха"

После перерыва на матчи национальных сборных киевское "Динамо" сыграет свой первый матч 29 марта против львовского "Руха".

В игре с "Рухом" киевляне получат усиление в виде Александра Пихаленка и Назария Волошина — оба игрока восстановились после травм.

У Пихаленка белая микротравма, из-за которой он пропустил матчи сборной против Бельгии в Лиге наций. Футболист вернулся в общую группу только 26 марта.

Волошин пропустил определенный период из-за травмы задней поверхности бедра и он вернулся к тренировкам в начале недели.

В турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает первую позицию и на четыре очка опережает "Александрию" и на десять баллов "Шахтер".

Напомним, руководство "Динамо" провело важную встречу с главным тренером Александром Шовковским относительно целей на сезон.

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