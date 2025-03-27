Динамо получит усиление перед матчем с Рухом

Динамо получило серьезное усиление перед следующим матчем УПЛ
Киевское "Динамо" выходит из международной паузы сильнее, чем было несколько недель назад. Команда получила серьезное усиление.
Об усилении "Динамо" сообщил паблик "ТаТоТаке".
"Динамо" получило козырь против "Руха"
После перерыва на матчи национальных сборных киевское "Динамо" сыграет свой первый матч 29 марта против львовского "Руха".
В игре с "Рухом" киевляне получат усиление в виде Александра Пихаленка и Назария Волошина — оба игрока восстановились после травм.
У Пихаленка белая микротравма, из-за которой он пропустил матчи сборной против Бельгии в Лиге наций. Футболист вернулся в общую группу только 26 марта.
Волошин пропустил определенный период из-за травмы задней поверхности бедра и он вернулся к тренировкам в начале недели.
В турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает первую позицию и на четыре очка опережает "Александрию" и на десять баллов "Шахтер".
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