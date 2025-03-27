Молодой талант Динамо Киев впервые стал отцом

Николай Михайленко с женой Дариной. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/

Еще один футболист киевского "Динамо" стал отцом. У полузащитника столичного клуба и его супруги родился первенец.

Николай Михайленко будет воспитывать мальчика, об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена.

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В четверг, 27 марта, в семье Дарины и Николая Михайленко родился ребенок. Родители пока не разглашают имя мальчика, но уже известно, что вес ребенка составил 3690 граммов, а его рост при рождении — 55 см.

"Наше общее сердечко", — подписала Дарина Михайленко фотографию после родов, обратившись к мужу.

Дарина Михайленко в роддоме. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/

Что известно о Николае Михайленко

Хавбек является воспитанником киевского "Динамо", в котором оказался еще в 2014 году. Трижды выступал за другие клубы на правах аренды. Михайленко успел поиграть за "Черноморец", "Зарю" и "Александрию".

Начиная с сезона 2024/2025 Николай все чаще выходит на поле в футболке "Динамо". На его счету 20 поединков, включая два матча в квалификации к Лиге чемпионов, 1 гол и 1 результативная передача.

Николай Михайленко перед матчем. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

В активе Николая Михайленко есть выступления за юношескую, молодежную и олимпийскую сборные Украины.

Напомним, в киевском "Динамо" может поменяться главный тренер в конце текущего сезона.

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