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Футболист Динамо впервые стал отцом — о ком речь

27 марта 2025 12:10
Иван Крутогоров - Редактор
Молодой талант Динамо Киев впервые стал отцом
Николай Михайленко с женой Дариной. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/
Иван Крутогоров - Редактор

Еще один футболист киевского "Динамо" стал отцом. У полузащитника столичного клуба и его супруги родился первенец. 

Николай Михайленко будет воспитывать мальчика, об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена. 

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В четверг, 27 марта, в семье Дарины и Николая Михайленко родился ребенок. Родители пока не разглашают имя мальчика, но уже известно, что вес ребенка составил 3690 граммов, а его рост при рождении — 55 см. 

"Наше общее сердечко", — подписала Дарина Михайленко фотографию после родов, обратившись к мужу. 

Дарина Михайленко
Дарина Михайленко в роддоме. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/

Что известно о Николае Михайленко

Хавбек является воспитанником киевского "Динамо", в котором оказался еще в 2014 году. Трижды выступал за другие клубы на правах аренды. Михайленко успел поиграть за "Черноморец", "Зарю" и "Александрию". 

Начиная с сезона 2024/2025 Николай все чаще выходит на поле в футболке "Динамо". На его счету 20 поединков, включая два матча в квалификации к Лиге чемпионов, 1 гол и 1 результативная передача. 

Николай Михайленко
Николай Михайленко перед матчем. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

В активе Николая Михайленко есть выступления за юношескую, молодежную и олимпийскую сборные Украины. 

Напомним, в киевском "Динамо" может поменяться главный тренер в конце текущего сезона. 

Известный украинский тренер заявил о желании возглавить сборную Украины после ухода Сергея Реброва. 

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин проведет переговоры с известным английским клубом. 

Боксер Василий Ломаченко перестал молчать и сделал интересное заявление. 

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