Молодий талант Динамо Київ уперше став батьком

Микола Михайленко з дружиною Дариною. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/

Ще один футболіст київського "Динамо" став батьком. У півзахисника столичного клубу і його дружини народився первісток.

Микола Михайленко виховуватиме хлопчика, про це на своїй сторінці в Instagram повідомила його дружина.

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У четвер, 27 березня, у сім'ї Дарини та Миколи Михайленка народилася дитина. Батьки поки не розголошують ім'я хлопчика, але вже відомо, що вага дитини становила 3690 грамів, а її зріст під час народження — 55 см.

"Наше спільне сердечко", — підписала Дарина Михайленко фотографію після пологів, звернувшись до чоловіка.

Дарина Михайленко в пологовому будинку. Фото: instagram.com/mykhailenko_dasha/

Що відомо про Миколу Михайленка

Хавбек є вихованцем київського "Динамо", у якому опинився ще 2014 року. Тричі виступав за інші клуби на правах оренди. Михайленко встиг пограти за "Чорноморець", "Зорю" та "Олександрію".

Починаючи з сезону 2024/2025 Микола все частіше виходить на поле у футболці "Динамо". На його рахунку 20 поєдинків, включно з двома матчами у кваліфікації до Ліги чемпіонів, 1 гол і 1 результативна передача.

Микола Михайленко перед матчем. Фото: instagram.com/mykhailenko91/

В активі Миколи Михайленка є виступи за юнацьку, молодіжну та олімпійську збірні України.

Нагадаємо, у київському "Динамо" може змінитися головний тренер наприкінці поточного сезону.

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