Шовковский объяснил, почему Бражко не сыграл с Рухом

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в 22-м туре УПЛ во Львове обыграло "Рух" со счетом 2:0. В этой игре не вышел на поле опорный полузащитник Владимир Бражко.

После игры главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ рассказал, почему не сыграл Бражко.

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Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Почему Бражко не играл с "Рухом"

По словам Шовковского, Бражко является игроком команды, который был готов выйти на поле, но он решил выпустить Николая Михайленко и тот хорошо сыграл.

Шовковский подчеркнул, что в команде существует здоровая конкуренция, и Бражко еще будет иметь возможности сыграть как в чемпионате, так и в Кубке Украины.

Специалист также пояснил, что Бражко вернулся из молодежной сборной, где провел два матча — один тайм в первой игре и полный матч во второй, из-за чего подготовка к "Руху" была затруднена, учитывая дорогу и недостаточное время на восстановление.

По словам тренера, Бражко провел первую тренировку только 26-27 числа, и после последнего матча еще не прошло 48 часов, но в целом был в порядке.

Также тренер добавил, что травма и вынужденная замена Дениса Попова на Кристиана Биловара помешали Бражко выйти на поле.

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