Крупский рассказал, почему сорвался его переход в Динамо

Игрок полтавской "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Киевское "Динамо" продолжает борьбу за чемпионство в УПЛ. В клубе постоянно рассматривают кадровые усиления.

Защитник полтавской "Ворсклы" Илья Крупский во время эфира на YouTube-канале "Динамовец" рассказал, как мог попасть в команду Александра Шовковского.

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Он отметил, что такой вариант действительно был. Но в итоге помешал фактор Игоря Суркиса.

Что рассказал Крупский

Илья Крупский отметил, что получил информацию от агента об интересе "Динамо", когда был в составе молодежной сборной Украины.

"В сентябре мы играли с Сербией и Ирландией. За два дня до матча с Сербией заканчивалось трансферное окно. За два дня до игры меня набирает мой агент и говорит: "Ты хочешь в "Динамо"?" — сказал он.

Игрок подтвердил, что хочет в киевский клуб.

"Оставалось два дня до закрытия трансферного окна, и так получилось, что не успели. Игорь Суркис был не в стране, поэтому это было трудно осуществить. Оставались считанные часы, и этот трансфер не состоялся", — сказал Крупский.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери попросил команду помочь Артему Довбику.

Известный украинский тренер заявил, что готов возглавить национальную сборную Украины.

УЕФА и ФИФА не хотели удалять Россию из мирового футбола, но были вынуждены это сделать.

Виталий Буяльский может уйти из "Динамо" этим летом и продолжить карьеру в зарубежном клубе.