Раньери обратился к команде Ромы из-за проблем Довбика

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отметился забитым мячом в матче с "Лечче", на его игру уже отреагировал главный тренер команды.

Наставник римлян Клаудио Раньери прокомментировал игру украинца, указав на то, что Довбик нуждается в поддержке, пишет Romanews.

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Он подчеркнул, что по этому поводу уже обратился к команде. И объяснил, как оценивает игру форварда в последнем поединке.

Украинский форвард Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Что сказал Раньери

"Довбик — отзывчивый парень, он нуждается в поддержке. Я попросил команду понять, как ему помочь, как его обслуживать. Он — отличный парень, понемногу он хорошо поймет итальянский чемпионат", — отметил тренер.

По словам Раньери, украинец понемногу раскрывается. Наставник "Ромы" подчеркнул, что ему надо быть более спокойным, но ему нелегко "из-за семейной ситуации, которую он переживает".

"Мы всегда должны помнить, что этот парень звонит домой каждое утро и не знает, ответит ли семья или нет, мы не живем этой ситуацией, а он живет ею из первых рук", — добавил тренер.

Раньери также отметил, что ему понравилось, как боролся Довбик в последнем поединке.

"Рома" после победы над "Лечче" занимает шестую позицию в Серии А, отставая на четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

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