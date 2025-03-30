Довбик забил за Рому и принес победу над Лечче

Артем Довбик. Фото: "Рома"

В рамках 30-го тура Серии А "Рома" играла в гостях с "Лечче". Украинский форвард Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе команды.

"Роме" удалось победить со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Единственный гол в матче забил Довбик на 80-й минуте игры.

Украинский форвард получил навес возле штрафной, забежал с мячом в штрафную площадь, обыграл двух защитников и пробил под ближнюю стойку ворот.

Для Довбика это 16-й гол за "Рому" в сезоне и 11-й в Серии А.

Статистический портал WhoScored выставил Довбику оценку 7.4. Больше только у Брайана Кристанте (7.7) и Алексиса Салемакерса (7.5).

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