Довбик забив за Рому та приніс перемогу над Лечче

Артем Довбик. Фото: "Рома"

У рамках 30-го тура Серії А "Рома" грала в гостях з "Лечче". Український форвард Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі команди.

"Ромі" вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Єдиний гол в матчі забив Довбик на 80-й хвилині гри.

Український форвард отримав навіс біля штрафного, забіг з м’ячем в штрафний майданчик, обіграв двох захисників та пробив під ближню стійку воріт.

Для Довбика це 16-й гол за "Рому" в сезоні та 11-й у Серії А.

Статистичний портал WhoScored виставив Довбику оцінку 7.4. Більше лише у Браяна Крістанте (7.7) та Алексіса Салемакерса (7.5).

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