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Гол Довбика приніс Ромі перемогу в Серії А

30 березня 2025 00:17
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Довбик забив за Рому та приніс перемогу над Лечче
Артем Довбик. Фото: "Рома"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У рамках 30-го тура Серії А "Рома" грала в гостях з "Лечче". Український форвард Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі команди.

"Ромі" вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Єдиний гол в матчі забив Довбик на 80-й хвилині гри.

Український форвард отримав навіс біля штрафного, забіг з м’ячем в штрафний майданчик, обіграв двох захисників та пробив під ближню стійку воріт.

Для Довбика це 16-й гол за "Рому" в сезоні та 11-й у Серії А.

Статистичний портал WhoScored виставив Довбику оцінку 7.4. Більше лише у Браяна Крістанте (7.7) та Алексіса Салемакерса (7.5).

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футбол Артем Довбик Серія А українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
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