Довбик забив за Рому та приніс перемогу над Лечче

Гол Довбика приніс Ромі перемогу в Серії А
У рамках 30-го тура Серії А "Рома" грала в гостях з "Лечче". Український форвард Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі команди.
"Ромі" вдалося перемогти з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Довбик приніс три очки
Єдиний гол в матчі забив Довбик на 80-й хвилині гри.
Український форвард отримав навіс біля штрафного, забіг з м’ячем в штрафний майданчик, обіграв двох захисників та пробив під ближню стійку воріт.
Для Довбика це 16-й гол за "Рому" в сезоні та 11-й у Серії А.
Статистичний портал WhoScored виставив Довбику оцінку 7.4. Більше лише у Браяна Крістанте (7.7) та Алексіса Салемакерса (7.5).
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