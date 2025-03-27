Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко дав пораду Довбику, яка допомогла гравцю в Італії arrow

Шевченко дав пораду Довбику, яка допомогла гравцю в Італії

27 березня 2025 17:37
Максим Коваленко - Редактор
Колишній тренер Дніпра-1 назвав проблему Довбика в Італії
Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Максим Коваленко - Редактор

У європейських чемпіонатах відновлюють поєдинки після міжнародної паузи. Українські гравці також повертаються до своїх клубів.

Колишній асистент головних тренерів збірної України та "Дніпра-1" Луїджі Ночентіні поділився думкою про нинішню форму форварда "Роми" Артема Довбика, пише Retesport

Читайте також:

Він розповів про роботу з Артемом в Україні. Та оцінив його гру в Італії.

Артем Довбик
Артем Довбик з партнером по команді під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Що сказав Ночентіні

"Я працював з Артемом у "Дніпрі" в Україні — це хлопець із величезним потенціалом", — зазначив тренер. 

За його словами, Серія А більш тактична, ніж Ла Ліга, в ній більше уваги приділяється оборонній фазі, тому Довбику потрібен час.

"Шевченко дав йому багато порад, він гравець, який може бачити ворота з будь-якої точки поля. У нього чудова ліва нога, він добре грає в повітрі. Однак йому потрібно покращити гру без м’яча, адже він приїхав із чемпіонатів, де цьому не приділяють великої уваги", — сказав Ночентіні.

Італієць впевнений, що Довбику ще потрібно працювати над взаємодією з партнерами по команді.

Нагадаємо, в УЄФА та ФІФА розглядають можливість повернення Росії у світовий футбол. 

Київське "Динамо" може звільнити Олександра Шовковського, якщо не буде виконана головна ціль на цей сезон.

Український голкіпер Андрій Лунін може переїхати до чемпіонату Англії, але є одна проблема.

Відомий український тренер готовий замінити Сергія Реброва на чолі національної збірної України.

спорт футбол Андрій Шевченко Артем Довбик ФК Рома (Рим)
Реклама
Реклама
Реклама