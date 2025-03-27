Колишній тренер Дніпра-1 назвав проблему Довбика в Італії

Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

У європейських чемпіонатах відновлюють поєдинки після міжнародної паузи. Українські гравці також повертаються до своїх клубів.

Колишній асистент головних тренерів збірної України та "Дніпра-1" Луїджі Ночентіні поділився думкою про нинішню форму форварда "Роми" Артема Довбика, пише Retesport.

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Артем Довбик з партнером по команді під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Що сказав Ночентіні

"Я працював з Артемом у "Дніпрі" в Україні — це хлопець із величезним потенціалом", — зазначив тренер.

За його словами, Серія А більш тактична, ніж Ла Ліга, в ній більше уваги приділяється оборонній фазі, тому Довбику потрібен час.

"Шевченко дав йому багато порад, він гравець, який може бачити ворота з будь-якої точки поля. У нього чудова ліва нога, він добре грає в повітрі. Однак йому потрібно покращити гру без м’яча, адже він приїхав із чемпіонатів, де цьому не приділяють великої уваги", — сказав Ночентіні.

Італієць впевнений, що Довбику ще потрібно працювати над взаємодією з партнерами по команді.

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