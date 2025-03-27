Колишній тренер Дніпра-1 назвав проблему Довбика в Італії

Шевченко дав пораду Довбику, яка допомогла гравцю в Італії
У європейських чемпіонатах відновлюють поєдинки після міжнародної паузи. Українські гравці також повертаються до своїх клубів.
Колишній асистент головних тренерів збірної України та "Дніпра-1" Луїджі Ночентіні поділився думкою про нинішню форму форварда "Роми" Артема Довбика, пише Retesport.
Він розповів про роботу з Артемом в Україні. Та оцінив його гру в Італії.
Що сказав Ночентіні
"Я працював з Артемом у "Дніпрі" в Україні — це хлопець із величезним потенціалом", — зазначив тренер.
За його словами, Серія А більш тактична, ніж Ла Ліга, в ній більше уваги приділяється оборонній фазі, тому Довбику потрібен час.
"Шевченко дав йому багато порад, він гравець, який може бачити ворота з будь-якої точки поля. У нього чудова ліва нога, він добре грає в повітрі. Однак йому потрібно покращити гру без м’яча, адже він приїхав із чемпіонатів, де цьому не приділяють великої уваги", — сказав Ночентіні.
Італієць впевнений, що Довбику ще потрібно працювати над взаємодією з партнерами по команді.
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