Довбика тренуватиме в Ромі відомий фахівець

Артем Довбик працює на тренуванні "Роми". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик зможе попрацювати в одного з найвідоміших італійських тренерів. Керівництво столичної "Роми" планує провести переговори з досвідченим наставником.

У "Ромі" розраховують ретельно підсилитися та підготуватися до наступного сезону, повідомляє Corriere dello Sport.

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Клаудіо Раньєрі на базі "вовків". Фото: instagram.com/officialasroma/

Хто очолить "Рому"

Італійський клуб уже веде пошуки нового головного тренера. Цього разу керівництво команди планує звернутися до ще одного досвідченого фахівця. Основним кандидатом на цю посаду став Джан П'єро Гасперіні.

Нині 67-річний наставник тренує "Аталанту", яка посідає третє місце в турнірній таблиці Серії А. Спортивний директор столичного клубу Флоран Гісольфі вже провів попередні переговори з тренером, який раніше заявив про бажання піти з "Аталанти". Ще одну зустріч із ним провів Клаудіо Раньєрі, який незабаром отримає адміністративну посаду в "Ромі".

Джан П'єро Гасперіні з нагородою. Фото: instagram.com/atalantabc/

Відомо, що Гасперіні запропонували контракт на три роки та солідну зарплату. Сторони обговорюють деталі спільної роботи, вони ще не уклали угоди. Також на досвідченого наставника претендують "Мілан" та "Ювентус".

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