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Довбик будет играть под руководством экс-тренера Малиновского

26 марта 2025 17:01
Иван Крутогоров - Редактор
Довбика будет тренировать в Роме известный специалист
Артем Довбик работает на тренировке "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/
Иван Крутогоров - Редактор

Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать у одного из самых известных итальянских тренеров. Руководство столичной "Ромы" планирует провести переговоры с опытным наставником.

В "Роме" рассчитывают тщательно усилиться и подготовиться к следующему сезону, сообщает Corriere dello Sport

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Клаудио Раньери
Клаудио Раньери на базе "волков". Фото: instagram.com/officialasroma/

Кто возглавит "Рому" 

Итальянский клуб уже ведет поиски нового главного тренера. На этот раз руководство команды планирует обратиться к еще одному опытному специалисту. Основным кандидатом на эту должность стал Джан Пьеро Гасперини. 

В настоящее время 67-летний наставник тренирует "Аталанту", которая занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Спортивный директор столичного клуба Флоран Гисольфи уже провел предварительные переговоры с тренером, который ранее заявил о желании уйти из "Аталанты". Еще одну встречу с ним провел Клаудио Раньери, который вскоре получит административную должность в "Роме". 

Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини с наградой. Фото: instagram.com/atalantabc/

Известно, что Гасперини предложили контракт на три года и солидную зарплату. Стороны обсуждают детали совместной работы, они еще не заключили соглашения. Также на опытного наставника претендуют "Милан" и "Ювентус". 

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