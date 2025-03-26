Довбика будет тренировать в Роме известный специалист

Артем Довбик работает на тренировке "Ромы". Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард сборной Украины Артем Довбик сможет поработать у одного из самых известных итальянских тренеров. Руководство столичной "Ромы" планирует провести переговоры с опытным наставником.

В "Роме" рассчитывают тщательно усилиться и подготовиться к следующему сезону, сообщает Corriere dello Sport.

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Клаудио Раньери на базе "волков". Фото: instagram.com/officialasroma/

Кто возглавит "Рому"

Итальянский клуб уже ведет поиски нового главного тренера. На этот раз руководство команды планирует обратиться к еще одному опытному специалисту. Основным кандидатом на эту должность стал Джан Пьеро Гасперини.

В настоящее время 67-летний наставник тренирует "Аталанту", которая занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Спортивный директор столичного клуба Флоран Гисольфи уже провел предварительные переговоры с тренером, который ранее заявил о желании уйти из "Аталанты". Еще одну встречу с ним провел Клаудио Раньери, который вскоре получит административную должность в "Роме".

Джан Пьеро Гасперини с наградой. Фото: instagram.com/atalantabc/

Известно, что Гасперини предложили контракт на три года и солидную зарплату. Стороны обсуждают детали совместной работы, они еще не заключили соглашения. Также на опытного наставника претендуют "Милан" и "Ювентус".

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