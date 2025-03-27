Бывший тренер Днепра-1 назвал проблему Довбика в Италии

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В европейских чемпионатах возобновляют поединки после международной паузы. Украинские игроки также возвращаются в свои клубы.

Бывший ассистент главных тренеров сборной Украины и "Днепра-1" Луиджи Ночентини поделился мнением о нынешней форме форварда "Ромы" Артема Довбика, пишет Retesport.

Читайте также:

Он рассказал о работе с Артемом в Украине. И оценил его игру в Италии.

Артем Довбик с партнером по команде во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Что сказал Ночентини

"Я работал с Артемом в "Днепре" в Украине — это парень с огромным потенциалом", — отметил тренер.

По его словам, Серия А более тактическая, чем Ла Лига, в ней больше внимания уделяется оборонительной фазе, поэтому Довбику нужно время.

"Шевченко дал ему много советов, он игрок, который может видеть ворота с любой точки поля. У него отличная левая нога, он хорошо играет в воздухе. Однако ему нужно улучшить игру без мяча, ведь он приехал из чемпионатов, где этому не уделяют большого внимания", — сказал Ночентини.

Итальянец уверен, что Довбику еще нужно работать над взаимодействием с партнерами по команде.

Напомним, в УЕФА и ФИФА рассматривают возможность возвращения России в мировой футбол.

Киевское "Динамо" может уволить Александра Шовковского, если не будет выполнена главная цель на этот сезон.

Украинский голкипер Андрей Лунин может переехать в чемпионат Англии, но есть одна проблема.

Известный украинский тренер готов заменить Сергея Реброва во главе национальной сборной Украины.