Раньєрі звернувся до команди Роми через проблеми Довбика

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Український форвард "Роми" Артем Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі з "Лечче".На його гру вже відреагував головний тренер команди.

Наставник римлян Клаудіо Раньєрі прокоментував гру українця, вказавши на те, що Довбик потребує підтримки, пише Romanews.

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Він підкреслив, що з цього приводу вже звернувся до команди. Та пояснив, як оцінює гру форварда в останньому поєдинку.

Український форвард Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Що сказав Раньєрі

"Довбик - чуйний хлопець, він потребує підтримки. Я попросив команду зрозуміти, як йому допомогти, як його обслуговувати. Він - чудовий хлопець, потроху він добре зрозуміє італійський чемпіонат", — зазначив тренер.

За словами Раньєрі, українець потроху розкривається. Наставник "Роми" підкреслив, що йому треба бути більш спокійним, але йому нелегко "через сімейну ситуацію, яку він переживає".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що цей хлопець дзвонить додому щоранку і не знає, чи відповість сім'я, чи ні, ми не живемо цією ситуацією, а він живе нею з перших рук", — додав тренер.

Раньєрі також зазначив, що йому сподобалось, як боровся Довбик в останньому поєдинку.

"Рома" після перемоги над "Лечче" займає шосту позицію у Серії А, відстаючи на чотири очки від зони Ліги чемпіонів.

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