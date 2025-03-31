Трубин стал приоритетным трансфером для двух грандов

Анатолий Трубин перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Вратарь Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" после окончания нынешнего сезона. К молодому игроку сборной Украины проявляют интерес несколько клубов из разных чемпионатов.

Португальский клуб собирается выбрать самое выгодное предложение по своему голкиперу, сообщает O Jogo.

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Как минимум три клуба готовы направить запрос в "Бенфику" по поводу трансфера 23-летнего вратаря Анатолия Трубина. Украинец является основным вратарем "орлов", но португальский клуб готов его отпустить за солидные отступные. "Бенфика" собирается выгодно продать Трубина. Голкипер может продолжить карьеру в одном из ведущих чемпионатов Европы.

Какие клубы интересуются Трубиным

Английский "Манчестер Юнайтед" пытается решить вратарский вопрос. Каждую неделю появляется новая информация о голкиперах, которыми интересуются "красные дьяволы". Одним из них и стал Анатолий Трубин. Британцы готовы заплатить за вратаря до 50 млн евро. Существует вариант, что нынешний страж ворот "МЮ" Андре Онана станет частью этой сделки.

Вторым клубом, который интересуется Трубиным, оказалась дортмундская "Боруссия". Летом немецкий клуб может отпустить Грегора Кобеля, которого приглашают в Италию и Англию. Украинец стал одним из претендентов на место в воротам "шмелей".

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

Экзотический вариант для Трубина

Еще одно предложение может привести к трансферу украинского голкипера в одну из команд Саудовской Аравии. Речь идет про "Аль-Иттифак", который ищет молодого, стабильного вратаря с опытом выступлений на высшем уровне.

Клуб из Саудовской Аравии готов удовлетворить финансовые запросы "Бенфики", которая хочет получить за своего игрока не менее 40 млн евро. Однако в этом случае все будет зависеть от решения самого Трубина, который может не захотеть переезжать в Эд-Даммам.

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