Реал Мадрид выплатит рекордные премиальные за клубный ЧМ

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Игроки мадридского "Реала" могут получить одни из самых больших премиальных в карьере. Они даже будут больше чем за победу в Лиге чемпионов.

Призовые выплатят за победу на новом клубном чемпионате мира, сообщила Marca.

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Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Призовые "Реала" за клубный чемпионат мира

Сейчас "Реал" борется за чемпионат и Кубок Испании, Лигу чемпионов и последним начнет борьбу на клубном чемпионате мира.

За победы в каждом из турниров предусмотрены призовые для игроков. Сейчас стало известно, что за выигранный клубный чемпионат мира каждый из футболистов мадридцев получит по 1 млн евро.

До этого самые большие призовые были за победу в Лиге чемпионов сезона 2023/2024 гг. — около 900 тысяч евро.

Такими большими призовыми хотят стимулировать футболистов на турнир, который пройдет после тяжелого сезона.

Источник также отметил, что в случае победы во всех четырех турнирах мадридцы получат 265 млн евро, из которых 80 млн евро пойдут игрокам на бонусы.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери раскритиковал игроков за взаимодействие с Артемом Довбиком.

Также Довбик рассказал о состоянии здоровья после матча с "Лечче".

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