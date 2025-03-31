Реал Мадрид виплатить рекордні преміальні за клубний ЧС

Лунін може отримати від Реалу мільйон євро
Гравці мадридського "Реалу" можуть отримати одні з найбільших преміальних в кар’єрі. Вони, навіть, будуть більшими ніж за перемогу в Лізі чемпіонів.
Призові виплатять за перемогу на новому клубному чемпіонаті світу, повідомила Marca.
Призові "Реалу" за клубний чемпіонат світу
Наразі "Реал" змагається за чемпіонат та Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів і останнім розпочне боротьбу на клубному чемпіонаті світу.
За перемоги в кожному з турнірів передбачені призові для гравців. Наразі стало відомо, що за виграний клубний чемпіонат світу кожен з футболістів мадридців отримає по 1 млн євро.
До цього найбільші призові були за перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2023/2024 рр. — близько 900 тисяч євро.
Настільки великими призовими хочуть стимулювати футболістів на турнір, який пройде після важкого сезону.
Джерело також зазначило, що у випадку перемоги в усіх чотирьох турнірах мадридці отримають 265 млн євро, з яких 80 млн євро підуть гравцям на бонуси.
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