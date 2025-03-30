Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін виправдався через скандал із "допомогою" суддів для Реала arrow

Лунін виправдався через скандал із "допомогою" суддів для Реала

30 березня 2025 17:29
Максим Коваленко - Редактор
Андрій Лунін пояснив скандальні слова про допомогу суддів Реалу
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Максим Коваленко - Редактор

Мадридський "Реал" насилу здолав "Леганес" у минулому турі іспанської Ла Ліги. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь фаворита.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін у себе в Instagram пояснив слова, які ЗМІ інтерпретували як підтвердження того, що його клубу допомагають судді, пише Tribuna.com

Читайте також:

Слова українця викликали мініскандал у ЗМІ. Тому він вирішив пояснити, що сталося. 

Андрій Лунін
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Що сказав Лунін

В післяматчевому коментарі він сказав наступні слова. Точніше, саме так його процитували:

"Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги. Тобто, потрібно вирішувати все на полі: грати добре, організовано, не пропускати голи...Прості речі, але перемагати таким чином, щоб не втручатися у світ арбітрів".

В ЗМІ оцінили ці слова як підтвердження від Луніна, що мадридському "Реалу" допомагають судді.

У своєму Instagram Лунін прокоментував цей епізод наступним чином:

"Спроба скористатися відсутністю володіння іспанською мовою мені здається неправильною. Але я спробую вдосконалюватися". 

Нагадаємо, наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до команди через Артема Довбика. 

Відомий тренер з УПЛ готовий замінити Сергія Реброва на чолі національної збірної України.

Росія могла залишитись у світовому футболі, попри повномасштабне вторгнення в Україну. 

Важливий гравець київського "Динамо" може залишити клуб цього літа та переїхати до Європи.

скандал спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін
Реклама
Реклама
Реклама