Андрій Лунін пояснив скандальні слова про допомогу суддів Реалу

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" насилу здолав "Леганес" у минулому турі іспанської Ла Ліги. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь фаворита.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін у себе в Instagram пояснив слова, які ЗМІ інтерпретували як підтвердження того, що його клубу допомагають судді, пише Tribuna.com.

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Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Що сказав Лунін

В післяматчевому коментарі він сказав наступні слова. Точніше, саме так його процитували:

"Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги. Тобто, потрібно вирішувати все на полі: грати добре, організовано, не пропускати голи...Прості речі, але перемагати таким чином, щоб не втручатися у світ арбітрів".

В ЗМІ оцінили ці слова як підтвердження від Луніна, що мадридському "Реалу" допомагають судді.

У своєму Instagram Лунін прокоментував цей епізод наступним чином:

"Спроба скористатися відсутністю володіння іспанською мовою мені здається неправильною. Але я спробую вдосконалюватися".

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