Андрій Лунін пояснив скандальні слова про допомогу суддів Реалу

Лунін виправдався через скандал із "допомогою" суддів для Реала
Мадридський "Реал" насилу здолав "Леганес" у минулому турі іспанської Ла Ліги. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь фаворита.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін у себе в Instagram пояснив слова, які ЗМІ інтерпретували як підтвердження того, що його клубу допомагають судді, пише Tribuna.com.
Слова українця викликали мініскандал у ЗМІ. Тому він вирішив пояснити, що сталося.
Що сказав Лунін
В післяматчевому коментарі він сказав наступні слова. Точніше, саме так його процитували:
"Я не хочу говорити про рішення арбітрів. Ми повинні вигравати ці матчі без допомоги. Тобто, потрібно вирішувати все на полі: грати добре, організовано, не пропускати голи...Прості речі, але перемагати таким чином, щоб не втручатися у світ арбітрів".
В ЗМІ оцінили ці слова як підтвердження від Луніна, що мадридському "Реалу" допомагають судді.
У своєму Instagram Лунін прокоментував цей епізод наступним чином:
"Спроба скористатися відсутністю володіння іспанською мовою мені здається неправильною. Але я спробую вдосконалюватися".
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