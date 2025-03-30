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"Пограбування" року — Реал безплатно забере зірку Ліверпуля

30 березня 2025 15:33
Максим Коваленко - Редактор
Реал оформив приголомшливий трансфер гравця Ліверпуля — всі деталі
Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina
Максим Коваленко - Редактор

У Європі залишилось декілька місяців до завершення футбольного сезону. Клуби вже розглядають кадрові підсилення, які допоможуть у наступному чемпіонаті. 

Правий захисник англійського "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд стане гравцем мадридського "Реала", повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Цікаво, що англієць не буде коштувати "Реалу" жодного євро. У ЗМІ зазначили, що гравець вже домовився з мадридцями про контракт. 

Трент Александер-Арнольд
Гравець "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд. Фото: REUTERS/Peter Powell

Трент в "Реалі"

Очікується, що Трент Александер-Арнольд підпише з "Реалом" 5-річний контракт вже найближчим часом. 

Сам трансфер, як пишуть у ЗМІ, вже погоджений. Александер-Арнольд стане частиною нової команди "Реала", яка розпочне наступний сезон. 

Англієць є вихованцем "Ліверпуля", він провів у цьому клубі всю кар'єру. Цього сезону він відіграв за "червоних" 39 матчів, забив 3 м'яча та віддав 7 гольових передач. 

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спорт футбол Реал Мадрид Ліверпуль Трент Александер-Арнольд
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