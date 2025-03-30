Реал оформил неожиданный трансфер игрока Ливерпуля — все детали

"Ограбление" года — Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля
В Европе осталось несколько месяцев до завершения футбольного сезона. Клубы уже рассматривают кадровые усиления, которые помогут в следующем чемпионате.
Правый защитник английского "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского "Реала", сообщает инсайдер Николо Скира.
Интересно, что англичанин не будет стоить "Реалу" ни одного евро. В СМИ отметили, что игрок уже договорился с мадридцами о контракте.
Трент в "Реале"
Ожидается, что Трент Александер-Арнольд подпишет с "Реалом" 5-летний контракт уже в ближайшее время.
Сам трансфер, как пишут в СМИ, уже согласован. Александер-Арнольд станет частью новой команды "Реала", которая начнет следующий сезон.
Англичанин является воспитанником "Ливерпуля", он провел в этом клубе всю карьеру. В этом сезоне он сыграл за "красных" 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.
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