Реал оформил неожиданный трансфер игрока Ливерпуля — все детали

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

В Европе осталось несколько месяцев до завершения футбольного сезона. Клубы уже рассматривают кадровые усиления, которые помогут в следующем чемпионате.

Правый защитник английского "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд станет игроком мадридского "Реала", сообщает инсайдер Николо Скира.

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Интересно, что англичанин не будет стоить "Реалу" ни одного евро. В СМИ отметили, что игрок уже договорился с мадридцами о контракте.

Игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. Фото: REUTERS/Peter Powell

Трент в "Реале"

Ожидается, что Трент Александер-Арнольд подпишет с "Реалом" 5-летний контракт уже в ближайшее время.

Сам трансфер, как пишут в СМИ, уже согласован. Александер-Арнольд станет частью новой команды "Реала", которая начнет следующий сезон.

Англичанин является воспитанником "Ливерпуля", он провел в этом клубе всю карьеру. В этом сезоне он сыграл за "красных" 39 матчей, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

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