Манчестер Сити готов платить рекордную сумму за игрока Барселоны — все детали

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith

Английский "Манчестер Сити" проваливает сезон как в еврокубках, так и в АПЛ. В клубе уже готовятся к кадровой перестройке.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола активно интересуется игроком "Барселоны" Педри, пишет El Nacional.

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В некоторых разговорах он называл Педри "новым Иньестой". Английский клуб, по данным СМИ, уже готов сделать первое предложение "Барселоне".

Игрок "Барселоны" и сборной Испании Педри. Фото: REUTERS/Pablo Morano

"Манчестер Сити" и "новый Иньеста"

Английский клуб, как пишут СМИ, готов предложить за Педри 100 миллионов евро.

В "Барселоне" не хотят прощаться с игроком, именно поэтому в его контракте прописана клаусула в размере 1 миллиард евро.

"Манчестер Сити" в случае необходимости может увеличить сумму до 200 миллионов евро. Это важный фактор, учитывая финансовые проблемы каталонского клуба.

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