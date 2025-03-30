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МанСити готов заплатить 200 миллионов евро за "нового Иньесту"

30 марта 2025 14:39
Максим Коваленко - Редактор
Манчестер Сити готов платить рекордную сумму за игрока Барселоны — все детали
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: Reuters/Lee Smith
Максим Коваленко - Редактор

Английский "Манчестер Сити" проваливает сезон как в еврокубках, так и в АПЛ. В клубе уже готовятся к кадровой перестройке.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола активно интересуется игроком "Барселоны" Педри, пишет El Nacional.

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В некоторых разговорах он называл Педри "новым Иньестой". Английский клуб, по данным СМИ, уже готов сделать первое предложение "Барселоне".

Педрі
Игрок "Барселоны" и сборной Испании Педри. Фото: REUTERS/Pablo Morano

"Манчестер Сити" и "новый Иньеста"

Английский клуб, как пишут СМИ, готов предложить за Педри 100 миллионов евро.

В "Барселоне" не хотят прощаться с игроком, именно поэтому в его контракте прописана клаусула в размере 1 миллиард евро.

"Манчестер Сити" в случае необходимости может увеличить сумму до 200 миллионов евро. Это важный фактор, учитывая финансовые проблемы каталонского клуба.

Напомним, наставник "Ромы" Клаудио Раньери обратился к команде из-за проблем Артема Довбика.

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