На Холанна подали в суд и обвинили в избиении в Манчестер Сити

Эрлинг Холлан. Фото: Reuters

У Эрлинга Холлана появились неожиданные проблемы, связанные не с игрой на футбольном поле. Вскоре футболист может загреметь за решетку.

Холлана обвинили в нанесении травм маскоту команды, передает The Sun.

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Девушка, которая в октябре 2024 года работала маскотом "Ман Сити" в костюме инопланетянина Moonbeam перед матчем с "Саутгемптоном" (1:0) в девятом туре АПЛ написала на Холлана заявление в полицию.

Футболист ударил девушку хлыстом по затылку. Он сделал это в шутку, но пострадавшая получила травмы.

Случилось произошедшее перед матчем, когда девушка делала фото. Затем она находилась в шоковом состоянии, покинула поле и не понимала, кто ее ударил. Затем ей сообщили, что виновником был Эрлинг.

Через некоторое время после получения травмы у девушки началась рвота и головные боли, что говорит о сотрясении мозга. На следующий день девушку осмотрел клубный врач, который посоветовал ей обратиться в больницу.

Расследование в "Ман Сити" показало, что удары 24-летнего нападающего не были причиной ее травм.

В отчете указали, что Холлан всегда нежно гладит Moonbeam по спине или по голове в знак признательности.

Пострадавшая считает, что клуб подстроил результаты расследования. Поэтому она обратилась в правоохранительные органы.

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