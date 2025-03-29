На Холанна подали в суд и обвинили в избиении в Манчестер Сити

В Манчестер Сити подали в суд на Холанна — что известно
У Эрлинга Холлана появились неожиданные проблемы, связанные не с игрой на футбольном поле. Вскоре футболист может загреметь за решетку.
Холлана обвинили в нанесении травм маскоту команды, передает The Sun.
Холлана могут посадить в тюрьму
Девушка, которая в октябре 2024 года работала маскотом "Ман Сити" в костюме инопланетянина Moonbeam перед матчем с "Саутгемптоном" (1:0) в девятом туре АПЛ написала на Холлана заявление в полицию.
Футболист ударил девушку хлыстом по затылку. Он сделал это в шутку, но пострадавшая получила травмы.
Случилось произошедшее перед матчем, когда девушка делала фото. Затем она находилась в шоковом состоянии, покинула поле и не понимала, кто ее ударил. Затем ей сообщили, что виновником был Эрлинг.
Через некоторое время после получения травмы у девушки началась рвота и головные боли, что говорит о сотрясении мозга. На следующий день девушку осмотрел клубный врач, который посоветовал ей обратиться в больницу.
Расследование в "Ман Сити" показало, что удары 24-летнего нападающего не были причиной ее травм.
В отчете указали, что Холлан всегда нежно гладит Moonbeam по спине или по голове в знак признательности.
Пострадавшая считает, что клуб подстроил результаты расследования. Поэтому она обратилась в правоохранительные органы.
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