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Холанн может уйти из Манчестер Сити вслед за Гвардиолой

17 марта 2025 17:20
Иван Крутогоров - Редактор
Холанн уйдет из Манчестер Сити, им интересуются три клуба
Эрлинг Холанн во время матча. Фото: Reuters/Lee Smith
Иван Крутогоров - Редактор

Футболист сборной Норвегии Эрлинг Холанн готов уйти из "Манчестер Сити" в конце нынешнего сезона. В его контракте с клубом есть пункт, по которому "горожанам" придется отпустить игрока. 

Эрлинг Холанд хочет каждый сезон бороться за победу в нескольких турнирах, сообщает El Nacional.

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Лидер атак "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн задумался о смене команды. Он собирается обсудить с руководством "горожан" целесообразность дальнейшего сотрудничества. Также 24-летний футболист собирается напомнить, с какой целью он перешел в английский клуб. 

 Куда может уйти Холанн 

Норвежский форвард категорически не хочет выступать в команде, которая не участвует в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити" может начать следующий сезон в Лиге Европы, если не улучшит свое турнирное положение в АПЛ. 

Холанн считает лучшим вариантом для себя переезд в Испанию. Однако с этим может возникнуть проблема, поскольку "Реал" не готов найти футболисту место в основе, а "Барселона" не в состоянии финансово оформить такую сделку. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн забивает гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Также на Холанна претендует "ПСЖ", но Эрлинг не хочет выступать в чемпионате Франции. 

В сезоне 2024/2025 Холанн уже сыграл за "Сити" 38 поединков, в которых забил 29 мячей и сделал 4 результативные передачи. "Манчестер Сити" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. 

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