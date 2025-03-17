Голанн піде з Манчестер Сіті, ним цікавляться три клуби

Ерлінг Голанн під час матчу. Фото: Reuters/Lee Smith

Футболіст збірної Норвегії Ерлінг Голанн готовий піти з "Манчестер Сіті" наприкінці нинішнього сезону. У його контракті з клубом є пункт, за яким "містянам" доведеться відпустити гравця.

Ерлінг Голанн хоче щосезону боротися за перемогу в кількох турнірах, повідомляє El Nacional.

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Лідер атак "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн задумався про зміну команди. Він збирається обговорити з керівництвом "городян" доцільність подальшої співпраці. Також 24-річний футболіст збирається нагадати, з якою метою він перейшов в англійський клуб.

Куди може піти Голанн

Норвезький форвард категорично не хоче виступати в команді, яка не бере участі в Лізі чемпіонів. "Манчестер Сіті" може почати наступний сезон у Лізі Європи, якщо не поліпшить своє турнірне становище в АПЛ.

Голанн вважає найкращим варіантом для себе переїзд до Іспанії. Однак із цим може виникнути проблема, оскільки "Реал" не готовий знайти футболістові місце в основі, а "Барселона" не в змозі фінансово оформити таку угоду.

Ерлінг Голанн забиває гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Також на Голанна претендує "ПСЖ", але Ерлінг не хоче виступати в чемпіонаті Франції.

У сезоні 2024/2025 Голанн уже зіграв за "Сіті" 38 поєдинків, у яких забив 29 м'ячів і зробив 4 результативні передачі. "Манчестер Сіті" посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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