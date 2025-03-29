На Голанна подали в суд і звинуватили в побитті в Манчестер Сіті

Ерлінг Голлан. Фото: Reuters

У Ерлінга Голлана з'явилися несподівані проблеми, пов'язані не з грою на футбольному полі. Незабаром футболіст може загриміти за ґрати.

Холлана звинуватили в нанесенні травм маскоту команди, передає The Sun.

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Дівчина, яка в жовтні 2024 року працювала маскотом "Ман Сіті" в костюмі інопланетянина Moonbeam перед матчем із "Саутгемптоном" (1:0) у дев'ятому турі АПЛ, написала на Голлана заяву в поліцію.

Футболіст вдарив дівчину хлистом по потилиці. Він зробив це жартома, але постраждала отримала травми.

Сталася подія перед матчем, коли дівчина робила фото. Потім вона перебувала в шоковому стані, покинула поле і не розуміла хто її вдарив. Пізніше їй повідомили, що винуватцем був Ерлінг.

Через деякий час після отримання травми у дівчини почалася блювота і головний біль, що свідчить про струс мозку. Наступного дня дівчину оглянув клубний лікар, який порадив їй звернутися до лікарні.

Розслідування в "Ман Сіті" показало, що удари 24-річного нападника не були причиною її травм.

У звіті вказали, що Голлан завжди ніжно гладить Moonbeam по спині або по голові на знак вдячності.

Постраждала вважає, що клуб підлаштував результати розслідування. Тому вона звернулася до правоохоронних органів.

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