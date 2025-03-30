Манчестер Сіті готовий платити рекордну суму за гравця Барселони — всі деталі

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: Reuters/Lee Smith

Англійський "Манчестер Сіті" провалює сезон як в єврокубках, так і в АПЛ. В клубі вже готуються до кадрової перебудови.

Головний тренер "городян" Пеп Гвардіола активно цікавиться гравцем "Барселони" Педрі, пише El Nacional.

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У деяких розмовах він називав Педрі "новим Іньєстою". Англійський клуб, за даними ЗМІ, вже готовий зробити першу пропозицію "Барселоні".

Гравець "Барселони" та збірної Іспанії Педрі. Фото: REUTERS/Pablo Morano

"Манчестер Сіті" та "новий Іньєста"

Англійський клуб, як пишуть ЗМІ, готовий запропонувати за Педрі 100 мільйонів євро.

У "Барселоні" не хочуть прощатися з гравцем, саме тому в його контракті прописана клаусула у розмірі 1 мільярд євро.

"Манчестер Сіті" у разі потреби може збільшити суму до 200 мільйонів євро. Це важливий фактор, враховуючи фінансові проблеми каталонського клубу.

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