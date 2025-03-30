Андрей Лунин объяснил скандальные слова о помощи судей Реалу

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" с трудом одолел "Леганес" в прошлом туре испанской Ла Лиги. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу фаворита.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин у себя в Instagram объяснил слова, которые СМИ интерпретировали как подтверждение того, что его клубу помогают судьи, пишет Tribuna.com.

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Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Что сказал Лунин

В послематчевом комментарии он сказал следующие слова. Точнее, именно так его процитировали:

"Я не хочу говорить о решениях арбитров. Мы должны выигрывать эти матчи без помощи. То есть, нужно решать все на поле: играть хорошо, организованно, не пропускать голы... Простые вещи, но побеждать таким образом, чтобы не вмешиваться в мир арбитров".

В СМИ оценили эти слова как подтверждение от Лунина, что мадридскому "Реалу" помогают судьи.

В своем Instagram Лунин прокомментировал этот эпизод следующим образом:

"Попытка воспользоваться плохим владением испанским языком мне кажется неправильной. Но я попробую совершенствоваться".

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