Чи травмувався Артем Довбик у матчі проти Лечче — відповідь гравця

Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Римська "Рома" виграла матч проти "Лечче" у Серії А та вже дісталась єврокубкової зони. Єдиний м'яч забив український форвард римлян Артем Довбик.

Українець після матчу проти "Лечче" в коментарі для Tribuna.com розповів про стан здоров'я після поєдинку.

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Наприкінці матчу Довбик став кульгати та був замінений. Це сталося на 84 хвилині.

Український форвард Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Що сказав Довбик

Він відповів на запитання журналістів щодо того, наскільки серйозною була його проблема під час матчу і як він загалом почувається.

"Все нормально, сильний спазм", — сказав Довбик.

У матчі проти "Лечче" Артем Довбик вийшов в стартовому складі і забив єдиний гол у матчі. Це сталося на 80-й хвилині.

Нагадаємо, головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до гравців через проблеми Довбика.

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