Чи травмувався Артем Довбик у матчі проти Лечче — відповідь гравця

Довбик зізнався про свій стан здоров'я після матчу Серії А
Римська "Рома" виграла матч проти "Лечче" у Серії А та вже дісталась єврокубкової зони. Єдиний м'яч забив український форвард римлян Артем Довбик.
Українець після матчу проти "Лечче" в коментарі для Tribuna.com розповів про стан здоров'я після поєдинку.
Наприкінці матчу Довбик став кульгати та був замінений. Це сталося на 84 хвилині.
Що сказав Довбик
Він відповів на запитання журналістів щодо того, наскільки серйозною була його проблема під час матчу і як він загалом почувається.
"Все нормально, сильний спазм", — сказав Довбик.
У матчі проти "Лечче" Артем Довбик вийшов в стартовому складі і забив єдиний гол у матчі. Це сталося на 80-й хвилині.
Нагадаємо, головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі звернувся до гравців через проблеми Довбика.
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