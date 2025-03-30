Травмировался ли Артем Довбик в матче против Лечче — ответ игрока

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Римская "Рома" выиграла матч против "Лечче" в Серии А и уже добралась до еврокубковой зоны. Единственный мяч забил украинский форвард римлян Артем Довбик.

Украинец после матча против "Лечче" в комментарии для Tribuna.com рассказал о состоянии здоровья после поединка.

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В конце матча Довбик стал хромать и был заменен. Это произошло на 84 минуте.

Украинский форвард Артем Довбык. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Что сказал Довбик

Он ответил на вопросы журналистов относительно того, насколько серьезной была его проблема во время матча и как он в целом чувствует себя.

"Все нормально, сильный спазм", — сказал Довбик.

В матче против "Лечче" Артем Довбик вышел в стартовом составе и забил единственный гол в матче. Это произошло на 80-й минуте.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери обратился к игрокам из-за проблем Довбика.

Известный украинский тренер может возглавить национальную сборную Украины, если из нее уйдет Сергей Ребров.

Сборную России и российские клубы могли оставить в мировом футболе, однако у них появилась одна проблема.

Важный игрок киевского "Динамо" может уйти из клуба и продолжить карьеру в Европе.