ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо серед ветеранів — всі деталі

Володимир Решетило та дзюдоїсти з так званої "ДНР". Фото: місцеві ЗМІ

Українські військові продовжують ліквідовувати на фронті бійців окупаційної російської армії. У тому числі відомих спортсменів.

Ще одним спортсменом, якого ліквідували ЗСУ, став дзюдоїст та тренер з Донеччини Володимир Решетило, пише "Главком".

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Він представляв на російських змаганнях окуповану Донецьку область. Також він мав розряд "майстра спорту з дзюдо".

Володимир Решетило знищений. Фото: скриншот

Решетило знищений

Також, як зазначають ЗМІ, Решетило був чемпіоном так званої "ДНР" з дзюдо. Крім цього, він здобув титул чемпіона Росії серед ветеранів.

Ліквідованого спортсмена вже поховали в окупованому Росією місті Ясинувата (Донецька область).

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