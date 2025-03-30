ЗСУ ліквідували чемпіона Росії з дзюдо серед ветеранів — всі деталі

Воїни ЗСУ ліквідували на фронті чемпіона Росії з дзюдо
Українські військові продовжують ліквідовувати на фронті бійців окупаційної російської армії. У тому числі відомих спортсменів.
Ще одним спортсменом, якого ліквідували ЗСУ, став дзюдоїст та тренер з Донеччини Володимир Решетило, пише "Главком".
Він представляв на російських змаганнях окуповану Донецьку область. Також він мав розряд "майстра спорту з дзюдо".
Решетило знищений
Також, як зазначають ЗМІ, Решетило був чемпіоном так званої "ДНР" з дзюдо. Крім цього, він здобув титул чемпіона Росії серед ветеранів.
Ліквідованого спортсмена вже поховали в окупованому Росією місті Ясинувата (Донецька область).
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