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Воины ВСУ ликвидировали на фронте чемпиона России по дзюдо

30 марта 2025 18:25
Максим Коваленко - Редактор
ВСУ ликвидировали чемпиона России по дзюдо среди ветеранов — все детали
Владимир Решетило и дзюдоисты из так называемой "ДНР". Фото: местные СМИ
Максим Коваленко - Редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать на фронте бойцов оккупационной российской армии. В том числе известных спортсменов.

Еще одним спортсменом, которого ликвидировали ВСУ, стал дзюдоист и тренер из Донецкой области Владимир Решетило, пишет "Главком".

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Он представлял на российских соревнованиях оккупированную Донецкую область. Также он имел разряд "мастера спорта по дзюдо".

Володимир Решетило
Владимир Решетило уничтожен. Фото: скриншот

Решетило уничтожен

Также, как отмечают СМИ, Решетило был чемпионом так называемой "ДНР" по дзюдо. Кроме этого, он получил титул чемпиона России среди ветеранов.

Ликвидированного спортсмена уже похоронили в оккупированном Россией городе Ясиноватая (Донецкая область).

Напомним, наставник римской "Ромы" Клаудио Раньери обратился к команде из-за ситуации с Артемом Довбиком.

Известный тренер из УПЛ хочет возглавить национальную сборную Украины по футболу после Сергея Реброва.

Сборная России по футболу могла играть на прошлом чемпионате Европы, но у них случилась проблема.

Виталий Буяльский может уйти из "Динамо" этим летом и переехать играть в Европу.

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