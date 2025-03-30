ВСУ ликвидировали чемпиона России по дзюдо среди ветеранов — все детали

Воины ВСУ ликвидировали на фронте чемпиона России по дзюдо
Украинские военные продолжают ликвидировать на фронте бойцов оккупационной российской армии. В том числе известных спортсменов.
Еще одним спортсменом, которого ликвидировали ВСУ, стал дзюдоист и тренер из Донецкой области Владимир Решетило, пишет "Главком".
Он представлял на российских соревнованиях оккупированную Донецкую область. Также он имел разряд "мастера спорта по дзюдо".
Решетило уничтожен
Также, как отмечают СМИ, Решетило был чемпионом так называемой "ДНР" по дзюдо. Кроме этого, он получил титул чемпиона России среди ветеранов.
Ликвидированного спортсмена уже похоронили в оккупированном Россией городе Ясиноватая (Донецкая область).
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