ВСУ ликвидировали чемпиона России по дзюдо среди ветеранов — все детали

Владимир Решетило и дзюдоисты из так называемой "ДНР". Фото: местные СМИ

Украинские военные продолжают ликвидировать на фронте бойцов оккупационной российской армии. В том числе известных спортсменов.

Еще одним спортсменом, которого ликвидировали ВСУ, стал дзюдоист и тренер из Донецкой области Владимир Решетило, пишет "Главком".

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Он представлял на российских соревнованиях оккупированную Донецкую область. Также он имел разряд "мастера спорта по дзюдо".

Владимир Решетило уничтожен. Фото: скриншот

Решетило уничтожен

Также, как отмечают СМИ, Решетило был чемпионом так называемой "ДНР" по дзюдо. Кроме этого, он получил титул чемпиона России среди ветеранов.

Ликвидированного спортсмена уже похоронили в оккупированном Россией городе Ясиноватая (Донецкая область).

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