Трубін став пріоритетним трансфером для двох грандів

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Воротар Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" після закінчення нинішнього сезону. До молодого гравця збірної України виявляють інтерес кілька клубів із різних чемпіонатів.

Португальський клуб збирається вибрати найвигіднішу пропозицію щодо свого голкіпера, повідомляє O Jogo.

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Щонайменше три клуби готові надіслати запит до "Бенфіки" з приводу трансферу 23-річного воротаря Анатолія Трубіна. Українець є основним воротарем "орлів", але португальський клуб готовий його відпустити за солідні відступні. "Бенфіка" збирається вигідно продати Трубіна. Голкіпер може продовжити кар'єру в одному з провідних чемпіонатів Європи.

Які клуби цікавляться Трубіним

Англійський "Манчестер Юнайтед" намагається розв'язати воротарське питання. Щотижня з'являється нова інформація про голкіперів, якими цікавляться "червоні дияволи". Одним із них і став Анатолій Трубін. Британці готові заплатити за воротаря до 50 млн євро. Існує варіант, що нинішній страж воріт "МЮ" Андре Онана стане частиною цієї угоди.

Другим клубом, який цікавиться Трубіним, виявилася дортмундська "Боруссія". Влітку німецький клуб може відпустити Грегора Кобеля, якого запрошують в Італію та Англію. Українець став одним із претендентів на місце у воротах "джмелів".

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Екзотичний варіант для Трубіна

Ще одна пропозиція може призвести до трансферу українського голкіпера в одну з команд Саудівської Аравії. Йдеться про "Аль-Іттіфак", який шукає молодого, стабільного воротаря з досвідом виступів на вищому рівні.

Клуб із Саудівської Аравії готовий задовольнити фінансові запити "Бенфіки", яка хоче отримати за свого гравця щонайменше 40 млн євро. Однак у цьому випадку все залежатиме від рішення самого Трубіна, який може не захотіти переїжджати в Ед-Даммам.

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