Роналду може повернутися в Реал для клубного ЧС-2025

Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" на клубний чемпіонат світу готує велике повернення. Мова йде про перехід 40-річного форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду.

Про майбутній трансфер повідомив портал Sky Sports.

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За інформацією джерела, 40-річний португалець наразі розглядає варіант непродовження контракту з "Аль-Насром". Чинний договір завершиться в кінці цього сезону, але клуб зробив йому нову та дуже солідну пропозицію на 200 млн доларів.

Однак Роналду не продовжує контракт, бо хоче взяти участь у новому клубному чемпіонаті світу-2025, на який "Аль-Наср" не кваліфікувався.

У ФІФА під клубний чемпіонат світу відкриють спеціальні трансферні вікна з 1 по 10 червня та під час самого турніру.

Роналду зможе підписати контракт з "Реалом" на один турнір.

Раніше португальцем цікавились "Інтер" та "Аль-Хілаль", але на клубний чемпіонат світу він віддасть пріоритет "Реалу".

Цього сезону в Саудівській Аравії та збірній Португалії Роналду забив 34 голи та віддав п’ять асистів в 40 матчах за клуб та збірну.

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