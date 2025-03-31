Роналду може повернутися в Реал для клубного ЧС-2025

Роналду по закінченні сезону підпише контракт з Реалом
Мадридський "Реал" на клубний чемпіонат світу готує велике повернення. Мова йде про перехід 40-річного форварда "Аль-Насра" Кріштіану Роналду.
Про майбутній трансфер повідомив портал Sky Sports.
Роналду знову одягне футболку "Реала"
За інформацією джерела, 40-річний португалець наразі розглядає варіант непродовження контракту з "Аль-Насром". Чинний договір завершиться в кінці цього сезону, але клуб зробив йому нову та дуже солідну пропозицію на 200 млн доларів.
Однак Роналду не продовжує контракт, бо хоче взяти участь у новому клубному чемпіонаті світу-2025, на який "Аль-Наср" не кваліфікувався.
У ФІФА під клубний чемпіонат світу відкриють спеціальні трансферні вікна з 1 по 10 червня та під час самого турніру.
Роналду зможе підписати контракт з "Реалом" на один турнір.
Раніше португальцем цікавились "Інтер" та "Аль-Хілаль", але на клубний чемпіонат світу він віддасть пріоритет "Реалу".
Цього сезону в Саудівській Аравії та збірній Португалії Роналду забив 34 голи та віддав п’ять асистів в 40 матчах за клуб та збірну.
Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі має претензії до гравців щодо взаємодії з Артемом Довбиком.
Також Довбик розповів про своє здоров'я після гри з "Лечче", де він приніс перемогу.
Андрій Лунін може отримати солідну суму від мадридського "Реалу".
Читайте Новини.LIVE!