Аль-Наср звільнить Піолі через конфлікт із Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду. Фото: "Аль-Наср"

У Саудівській Аравії незабаром передбачається чергова зіркова відставка. В "Аль-Насрі" Кріштіану Роналду "звільнить" уже другого тренера.

За інформацією порталу Sportitalia, "Аль-Наср" звільнить головного тренера Стефано Піолі.

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Стефано Піолі. Фото: "Аль-Наср"

Що сталося у Роналду та Піолі

Італійський фахівець має розбіжності з форвардом і капітаном команди Роналду.

Кріштіану залишився розлючений рішенням Піолі замінити його на 61-й хвилині матчу 25-го туру саудівської Про-Ліги з "Аль-Холудом" (3:1). Одразу після відходу з поля 40-річний португалець вирушив у роздягальню.

При цьому, конфлікт стане не єдиною причиною відставки Піолі. Проблема фахівця також у тому, що команда показує незадовільні результати і зараз посідає четверте місце, з відставанням у 10 очок від "Аль-Іттіхада", який йде першим.

Роналду раніше також через конфлікт став причиною звільнення колишнього головного тренера "Аль-Насра" Руді Гарсії.

Піолі після звільнення може дочекатися літа й очолити італійську "Рому" замість Клаудіо Раньєрі, який іде на пенсію.

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