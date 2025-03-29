Аль-Наср уволит Пиоли из-за конфликта с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: "Аль-Наср"

В Саудовской Аравии вскоре предвидится очередная звездная отставка. В "Аль-Насре" Криштиану Роналду "уволит" уже второго тренера.

По информации портала Sportitalia, "Аль-Наср" уволит главного тренера Стефано Пиоли.

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Что произошла у Роналду и Пиоли

Итальянский специалист имеет разногласия с форвардом и капитаном команды Роналду.

Криштиану остался разозлен решением Пиоли заменить его на 61-й минуте матча 25-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Холудом" (3:1). Сразу после ухода с поля 40-летний португалец отправился в раздевалку.

При этом, конфликт станет не единственной причиной отставки Пиоли. Проблема специалиста также в том, что команда показывает не удовлетворительные результаты и сейчас занимает четвертое место, с отставанием в 10 очков от идущего первым "Аль-Иттихадом".

Роналду ранее также из-за конфликта стал причиной увольнения бывшего главного тренера "Аль-Насра" Руди Гарсии.

Пиоли после увольнения может дождаться лета и возглавить итальянскую "Рому" вместо уходящего на пенсию Клаудио Раньери.

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