Роналду может вернуться в Реал для клубного ЧМ-2025

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" на клубный чемпионат мира готовит большое возвращение. Речь идет о переходе 40-летнего форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

О предстоящем трансфере сообщил портал Sky Sports.

Читайте также:

Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Роналду вновь наденет футболку "Реала"

По информации источника, 40-летний португалец сейчас рассматривает вариант непродления контракта с "Аль-Насром". Действующий договор завершится в конце этого сезона, хотя клуб сделал новое и очень солидное предложение на 200 млн долларов.

Однако Роналду не продлевает контракт, потому что хочет принять участие в новом клубном чемпионате мира-2025, на который "Аль-Наср" не квалифицировался.

В ФИФА под клубный чемпионат мира откроют специальные трансферные окна с 1 по 10 июня и во время самого турнира.

Роналду сможет подписать контракт с "Реалом" на один турнир.

Ранее португальцем интересовались "Интер" и "Аль-Хилаль", но на клубный чемпионат мира он отдаст приоритет "Реалу".

В этом сезоне в Саудовской Аравии и сборной Португалии Роналду забил 34 гола и отдал пять ассистов в 40 матчах за клуб и сборную.

Напомним, Клаудио Раньери имеет претензии к игрокам по взаимодействию с Артемом Довбиком.

Также Довбик рассказал о своем здоровье после игры с "Лечче", где он принес победу.

Андрей Лунин может получить солидную сумму от мадридского "Реала".