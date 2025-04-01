Віталій Кличко позичив Володимиру мільйони євро

Володимир та Віталій Клички. Фото: instagram.com/klitschko

Колишній українські боксери Віталій та Володимир Клички були чемпіонами світу з боксу. Після завершення кар’єри в спорті Кличко-старший знайшов себе в політиці, а Володимир в бізнесі.

У опублікованій на сайті НАЗК декларації за 2024 рік мер Києва Віталій Кличко вказав, що у них з братом є й фінансові відносини, передає "Трибуна".

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Володимир та Віталій Клички. Фото: instagram.com/klitschko

Володимир заборгував Віталію

Згідно з декларацією, Віталій отримав зарплату в розмірі 1,2 млн гривень. При цьому, він із заощаджень позичив Володимиру 2,2 млн євро та 130 тисяч доларів.

Цікаво, що Віталій орендує у компанії Володимира "Болє" три позашляховики Toyota Sequoia.

Крім зарплати Віталій отримує роялті від комп’ютерної гри про бокс Undisputed від Steel City Interactive Ltd.

На банківських рахунках мера столиці — 513 тис. грн, 66 тис. доларів і 1 євро, готівкою — 28 тис. євро, 32 тис. доларів і 200 тис. грн.

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