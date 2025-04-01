Виталий Кличко одолжил Владимиру миллионы евро

Владимир и Виталий Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Бывший украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко были чемпионами мира по боксу. После завершения карьеры в спорте Кличко-старший нашел себя в политике, а Владимир в бизнесе.

В опубликованной на сайте НАПК декларации за 2024 год мэр Киева Виталий Кличко указал, что у них с братом есть и финансовые отношения, передает "Трибуна".

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Владимир и Виталий Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

Владимир задолжал Виталию

Согласно декларации, Виталий получил зарплату в размере 1,2 млн гривен. При этом, он из сбережений одолжил Владимиру 2,2 млн евро и 130 тысяч долларов.

Интересно, что Виталий арендует у компании Владимира "Боле" три внедорожника Toyota Sequoia.

Кроме зарплаты Виталий получает роялти от компьютерной игры о боксе Undisputed от Steel City Interactive Ltd.

На банковских счетах мэра столицы — 513 тыс. грн, 66 тыс. долларов и 1 евро, наличными — 28 тыс. евро, 32 тыс. долларов и 200 тыс. грн.

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