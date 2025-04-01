Цыганык назвал главную претензию к Реброву и Шевченко

Тренер Сергей Ребров наблюдает за игрой своих подопечных. Фото: УНИАН

Один из ведущих футбольных журналистов Украины Игорь Цыганык назвал причины для претензий к главному тренеру национальной команды Сергею Реброву. В этом высказывании был упомянут и глава УАФ Андрей Шевченко.

Журналист раскритиковал тренера за комплектацию сборной Украины в своей авторской программе "Цыганык LIVE".

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Выступления сборной Украины под руководством Сергея Реброва, который возглавил команду полтора года назад, можно назвать противоречивыми. "Сине-желтые" не сумели квалифицироваться в элитный дивизион Лиги наций, а борьба за выход на Кубок Мира еще только предстоит команде. Тренерский штаб последовательно критикуют, и журналист объяснил, почему это происходит.

Игорь Цыганык во время съемок. Фото: УНИАН

Почему Цыганык недоволен Ребровым

Представитель СМИ подтвердил, что у него накопилось много вопросов к главному тренеру сборной Украины. Журналист считает, что у Реброва самый слабый штаб за последние годы в истории национальной команды. Цыганык считает Реброва патриотом, который много сделал для украинского футбола. И журналисту непонятно, почему тренер окружил себя такими специалистами.

Цыганык уверен, что разные люди используют сборную Украины, чтобы заработать деньги. Некоторые агенты просят вызывать в лагерь "сине-желтых" игроков, которые так и не выходят на поле, зато их трансферная стоимость начинает расти. Журналист заявил, что наставник национальной команды не до конца понимает футбольные реалии в Украине, и на то есть причина.

"Если ты тренер национальной сборной, то наверное, все же надо жить в Украине, чтобы чувствовать тот футбол, который здесь есть. Чтобы чувствовать настроение людей, больше коммуницировать, встречаться с детскими тренерами. Это должна быть серьезная работа. Сергей Ребров и Андрей Шевченко должны это делать", — заявил Цыганык.

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