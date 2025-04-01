Циганик назвав головну претензію до Реброва та Шевченка

Тренер Сергій Ребров спостерігає за грою своїх підопічних. Фото: УНІАН

Один із провідних футбольних журналістів України Ігор Циганик назвав причини для претензій до головного тренера національної команди Сергія Реброва. У цьому висловлюванні був згаданий і глава УАФ Андрій Шевченко.

Журналіст розкритикував тренера за комплектацію збірної України у своїй авторській програмі "Циганик LIVE".

Читайте також:

Виступи збірної України під керівництвом Сергія Реброва, який очолив команду півтора року тому, можна назвати суперечливими. "Синьо-жовті" не зуміли кваліфікуватися до елітного дивізіону Ліги націй, а боротьба за вихід на Кубок Світу ще тільки попереду у команди. Тренерський штаб послідовно критикують, і журналіст пояснив, чому це відбувається.

Ігор Циганик під час зйомок. Фото: УНІАН

Чому Циганик незадоволений Ребровим

Представник ЗМІ підтвердив, що в нього накопичилося багато запитань до головного тренера збірної України. Журналіст вважає, що у Реброва найслабший штаб за останні роки в історії національної команди. Циганик вважає Реброва патріотом, який багато зробив для українського футболу. І журналісту незрозуміло, чому тренер оточив себе такими фахівцями.

Циганик упевнений, що різні люди використовують збірну України, щоб заробити гроші. Деякі агенти просять викликати в табір "синьо-жовтих" гравців, які так і не виходять на поле, зате їхня трансферна вартість починає зростати. Журналіст заявив, що наставник національної команди не до кінця розуміє футбольні реалії в Україні, і на те є причина.

"Якщо ти тренер національної збірної, то напевно, все ж таки треба жити в Україні, щоб відчувати той футбол, який тут є. Щоб відчувати настрій людей, більше комунікувати, зустрічатися з дитячими тренерами. Це має бути серйозна робота. Сергій Ребров і Андрій Шевченко повинні це робити", — заявив Циганик.

Нагадаємо, стала відома точна сума зарплати головного тренера збірної України Сергія Реброва.

УАФ втрачала мільйони гривень під час керівництва Андрія Павелка — на що були витрачені кошти.

У київського "Динамо" можуть з'явитися нові господарі — що чекає на клуб у разі продажу.

Головний тренер "Ворскли" Юрія Максимов вважає, що на клуб чекають важкі часи.