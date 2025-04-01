Ребров заробляє у збірній України менше, ніж думали вболівальники

Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УНІАН

Сергій Ребров працює зі збірною України вже понад півтора року. Можна підбити підсумки його діяльності, а також оцінити зарплату наставника, яку йому виплачує УАФ.

Ребров не входить до списку найбільш високооплачуваних тренерів Європи, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Сергій Ребров під час пресконференції. Фото: УНІАН

Скільки Ребров заробляє у збірній України

Уперше в публічному просторі було озвучено суму зарплати, яку отримує головний тренер збірної України Сергій Ребров. Згідно з даними журналіста Ігоря Бурбаса, наставник "синьо-жовтих", 50-річний фахівець, отримує виплати від двох джерел. Перше — це спонсор Сергія Реброва, який використовує його іміджеві права й бере на себе частину зарплати. За даними журналіста, йдеться про 93 тисячі євро на місяць.

Сергій Ребров в ОП. Фото: УНІАН

Другим джерелом зарплати Реброва є надходження з УАФ, яка платить тренеру близько 30 тисяч євро. Таким чином, загальна сума зарплати наставника збірної України становить приблизно 120 тисяч євро на місяць (півтора мільйона євро на рік).

Для порівняння: Юліан Нагельсманн у збірній Німеччини заробляє близько 4,8 млн євро на місяць. Дохід Роберто Мартінеса у збірній Португалії становить 4 млн євро.

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