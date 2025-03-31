Челсі заплатить Барселоні величезні гроші за одну із зірок каталонців

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска. Фото: Reuters/John Sibley

До завершення європейських футбольних чемпіонатів залишилось декілька місяців. Клуби вже розглядають підсилення на новий сезон.

Лондонський "Челсі" відновив інтерес до захисника каталонської "Барселони" Жуля Кунде, пише Daily Mail.

Читайте також:

Англійський клуб вже цікавився цим гравцем раніше. Але у підсумку програв конкуренцію "Барселоні".

Кунде та "Челсі"

Французький захисник перейшов до "Барселони" у 2022 році за 46 мільйонів фунтів. Отже, навряд чи каталонці будуть готові продати його за меншу суму. Що означає, що "Челсі" доведеться серйозно витратитися.

У "Челсі", за даними ЗМІ, зацікавлені у французі як у крайньому захисникові, оскільки ця позиція періодично "страждає". У першу чергу, через травми.

Ще одним гравцем, яким активно цікавиться команда Енцо Марески, є захисник "Борнмута" Дін Гейзен.

Нагадаємо, голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може перейти до іншого європейського чемпіонату.

Португалець Кріштіану Роналду може повернутись до мадридського "Реала".

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк розповів, чому не планує розвивати жіночий футбол.

Відомий журналіст поділився думкою, як зміниться київське "Динамо", якщо Суркіс продасть клуб.