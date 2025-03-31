Поворознюк втрапив у скандал через жіночий футбол

Поворознюк зізнався, чому не розуміє жіночий футбол
В Україні окрім чоловічого футболу також активно розвивається жіночий. Проте не всі розуміють, для чого.
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк на своєму YouTube-каналі висловив думку щодо жіночого футболу та потреби його розвитку.
Це сталося під час розмови із журналісткою. Поворознюк відповідав на питання від підписників.
Що сказав Поворознюк
Його запитали про те, коли він займеться жіночим футболом. Поворознюк відповів, що поки що в планах цього немає.
"Ну не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка", - сказав президент "Інгульця".
Клуб Поворознюка зараз займає 15 позицію в УПЛ. Це зона вильоту до Першої ліги.
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