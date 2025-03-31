Поворознюк втрапив у скандал через жіночий футбол

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: instagram.com/papainhulets

В Україні окрім чоловічого футболу також активно розвивається жіночий. Проте не всі розуміють, для чого.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк на своєму YouTube-каналі висловив думку щодо жіночого футболу та потреби його розвитку.

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Це сталося під час розмови із журналісткою. Поворознюк відповідав на питання від підписників.

Що сказав Поворознюк

Його запитали про те, коли він займеться жіночим футболом. Поворознюк відповів, що поки що в планах цього немає.

"Ну не знаю. Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати. Це моя думка", - сказав президент "Інгульця".

Клуб Поворознюка зараз займає 15 позицію в УПЛ. Це зона вильоту до Першої ліги.

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