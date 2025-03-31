Чорноморець готується підписати одну з зірок київського Динамо

Чорноморець готує трансфер Волошина з київського Динамо
Одеський "Чорноморець", який є аутсайдером УПЛ, хоче підсилити склад під час сезону. Тому команда переглядає потенційних новачків.
Зараз на перегляді команди перебуває футболіст київського "Динамо" Вікентій Волошин, передає портал Sport.ua.
Волошин переїхав до Одеси
Новий тренерський штаб Олександра Кучера переглядає 23-річного атакувального півзахисника Вікентія Волошина для посилення центру півзахисту.
У сезоні 2024/25 Вікентій був гравцем луганської "Зорі", але зіграв лише в трьох матчах, провівши на полі всього 102 хвилини.
"Динамо" раніше також віддавало Волошина в оренду в "Олександрію" та чернігівську "Десну".
Щодо "Чорноморця", то трансферне вікно вже завершилося і вони не можуть заявити Волошина, у якого контракт з "Динамо" до літа 2026 року. Можливо, у футболіста є домовленість про розірвання контракту з киянами і лише в разі отримання статусу вільного агента він може перейти до складу одеситів.
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