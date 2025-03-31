Чорноморець готується підписати одну з зірок київського Динамо

Вікентій Волошин. Фото: "Динамо"

Одеський "Чорноморець", який є аутсайдером УПЛ, хоче підсилити склад під час сезону. Тому команда переглядає потенційних новачків.

Зараз на перегляді команди перебуває футболіст київського "Динамо" Вікентій Волошин, передає портал Sport.ua.

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Новий тренерський штаб Олександра Кучера переглядає 23-річного атакувального півзахисника Вікентія Волошина для посилення центру півзахисту.

У сезоні 2024/25 Вікентій був гравцем луганської "Зорі", але зіграв лише в трьох матчах, провівши на полі всього 102 хвилини.

"Динамо" раніше також віддавало Волошина в оренду в "Олександрію" та чернігівську "Десну".

Щодо "Чорноморця", то трансферне вікно вже завершилося і вони не можуть заявити Волошина, у якого контракт з "Динамо" до літа 2026 року. Можливо, у футболіста є домовленість про розірвання контракту з киянами і лише в разі отримання статусу вільного агента він може перейти до складу одеситів.

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