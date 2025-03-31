Черноморец готовится подписать одну из звезд киевского Динамо

Викентий Волошин. Фото: "Динамо"

Одесский "Черноморец", являющийся аутсайдером УПЛ, хочет усилить состав по ходу сезона. Поэтому команда просматривает потенциальных новичков.

Сейчас на просмотре команды находится футболист киевского "Динамо" Викентий Волошин, передает портал Sport.ua.

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Новый тренерский штаб Александра Кучера просматривает 23-летнего атакующего полузащитника Викентия Волошина на усиление центра полузащиты.

В сезоне 2024/25 Викентий был игроком луганской "Зари", но сыграл лишь в трех матчах, проведя на поле всего 102 минуты.

"Динамо" ранее также отдавало Волошина в аренду в "Александрию" и черниговскую "Десну".

Относительно "Черноморца", то трансферное окно уже завершилось и они не могут заявить Волошина, у которого контракт с "Динамо" до лета 2026 года. Возможно, у футболиста есть договоренность о расторжении контракта с киевлянами и лишь в случае получения статуса свободного агента он может перейти в состав одесситов.

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