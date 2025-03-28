Ракицкий подписал контракт с клубом УПЛ — все детали

Украинский футболист Ярослав Ракицкий. Фото: пресс-служба "Черноморца"

Один из клубов УПЛ получил серьезное усиление. Оно должно помочь для выполнения его целей на сезон.

Одесский "Черноморец" объявил о подписании опытного центрального защитника Ярослава Ракицкого, сообщает пресс-служба команды.

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Ракицкий вернулся в футбол

Ярослав Ракицкий оставался без клуба с лета прошлого года, когда он покинул донецкий "Шахтер".

"Черноморец" недавно получил нового тренера, им стал бывший партнер Ракицкого по команде Александр Кучер.

Одесский клуб сейчас занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. Он отстает от безопасной зоны на шесть очков.

Напомним, мадридский "Атлетико" заинтересовался игроком сборной Украины, который не нужен его нынешнему клубу.

Известный тренер заявил, что готов возглавить национальную сборную Украины после Сергея Реброва.

Важный игрок "Динамо" может летом уйти из клуба и переехать в один из европейских чемпионатов.

Стало известно, где в следующем сезоне будет играть игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков.