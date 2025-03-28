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Атлетико снова попробует пригласить игрока сборной Украины

28 марта 2025 14:04
Иван Крутогоров - Редактор
Зинченко близок к трансферу в один из лучших клубов Испании
Александр Зинченко в матче против сборной Бельгии. Фото: Reuters/Pablo Morano
Иван Крутогоров - Редактор

Защитник сборной Украины Александр Зинченко получит шанс реанимировать свою карьеру. В услугах футболиста заинтересован клуб, который готов предоставить ему стабильную игровую практику.

Летом Зинченко попрощается с английской Премьер-лигой, сообщает Esto es Atleti.

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Карьера Александра Зинченко в "Арсенале" подходит к завершению. Лондонский клуб уже нашел покупателя для 28-летнего украинца. Защитник "канониров" уже летом может оказаться в Испании, где его ждет столичный клуб. 

"Атлетико" готов пригласить Зинченко 

Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне считает, что украинский футболист станет полезен для "матрасников". Наставник ценит универсализм защитника, а также его умению подключаться к атакам. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко благодарит болельщиков "Арсенала". Фото: Reuters/David Klein

"Атлетико" и "Арсенал" вели переговоры о трансфере Зинченко еще зимой, но не успели согласовать переход украинца. Испанский клуб вернется к этому вопросу в конце сезона. Опытный защитник входит в список потенциальных новичков "матрасников". 

"Арсенал" хочет получить за своего футболиста 20 млн евро, и "Атлетико" готов заплатить эту сумму. В нынешнем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 17 матчей, в которых забил 1 гол. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Реброва может уступить свою должность другому известному наставнику. 

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