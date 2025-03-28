Зінченко близький до трансферу в один із найкращих клубів Іспанії

Олександр Зінченко в матчі проти збірної Бельгії. Фото: Reuters/Pablo Morano

Захисник збірної України Олександр Зінченко отримає шанс реанімувати свою кар'єру. У послугах футболіста зацікавлений клуб, який готовий надати йому стабільну ігрову практику.

Влітку Зінченко попрощається з англійською Прем'єр-лігою, повідомляє Esto es Atleti.

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Кар'єра Олександра Зінченка в "Арсеналі" добігає кінця. Лондонський клуб уже знайшов покупця для 28-річного українця. Захисник "канонірів" уже влітку може опинитися в Іспанії, де на нього чекає столичний клуб.

"Атлетіко" готовий запросити Зінченка

Головний тренер мадридської команди Дієго Сімеоне вважає, що український футболіст стане корисним для "матрацників". Наставник цінує універсалізм захисника, а також його вміння підключатися до атак.

Олександр Зінченко дякує вболівальникам "Арсеналу". Фото: Reuters/David Klein

"Атлетіко" та "Арсенал" вели переговори про трансфер Зінченка ще взимку, але не встигли узгодити перехід українця. Іспанський клуб повернеться до цього питання наприкінці сезону. Досвідчений захисник входить до списку потенційних новачків "матрацників".

"Арсенал" хоче отримати за свого футболіста 20 млн євро, і "Атлетіко" готовий заплатити цю суму. У нинішньому сезоні Зінченко зіграв на клубному рівні 17 матчів, у яких забив 1 гол.

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