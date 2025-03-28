Ракицький підписав контракт з клубом УПЛ — всі деталі

Український футболіст Ярослав Ракицький. Фото: пресслужба "Чорноморця"

Один із клубів УПЛ отримав серйозне підсилення. Воно має допомогти для виконання його цілей на сезон.

Одеський "Чорноморець" оголосив про підписання досвідченого центрального захисника Ярослава Ракицького, повідомляє пресслужба команди.

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Ракицький повернувся у футбол

Ярослав Ракицький залишався без клубу з літа минулого року, коли він залишив донецький "Шахтар".

"Чорноморець" недавно отримав нового тренера, ним став колишній партнер Ракицького по команді Олександр Кучер.

Одеський клуб зараз займає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Він відстає від безпечної зони на шість очок.

Нагадаємо, мадридський "Атлетико" зацікавився гравцем збірної України, який не потрібен його нинішньому клубу.

Відомий тренер заявив, що готовий очолити національну збірну України після Сергія Реброва.

Важливий гравець "Динамо" може влітку піти з клубу та переїхати в один із європейських чемпіонатів.

Стало відомо, де наступного сезону гратиме гравець іспанської "Жирони" Віктор Циганков.