Ротань, Калюжний та інші лідери можуть піти з Олександрії влітку

Тренери Руслан Ротань (ліворуч) та Сергій Кравченко. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Уже влітку 2025 року співвідношення сил в українському футболі може змінитися. "Олександрія" готується до заміни головного тренера та втрати лідерів команди.

Склад команди кардинально зміниться, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Під час зимового трансферного вікна в "Олександрії" були пропозиції щонайменше щодо трьох футболістів команди. Клуб вирішив нікого не продавати до кінця сезону, щоб команда зуміла фінішувати в першій трійці УПЛ. Однак це було лише відкладене рішення, влітку "Олександрія" буде змушена продавати гравців.

Іван Калюжний у матчі проти збірної Бельгії. Фото: Reuters/Pablo Morano

Хто піде з клубу

Головним кандидатом на перехід в іншу команду є лідер "Олександрії" Іван Калюжний. Влітку у нього закінчиться контракт, і півзахисник збірної України зможе приєднатися до іншого клубу на правах вільного агента.

В "Олександрії" були пропозиції щодо трансферу Калюжного, але вони були відхилені. У клубі хотіли, щоб Іван допоміг команді завоювати щонайменше друге місце в УПЛ за підсумками сезону. Крім Калюжного, команду можуть покинути Шабанов, Кампуш та Беззер.

Калюжний у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Також в "Олександрії" може змінитися головний тренер. Контракт Руслана Ротаня теж завершується наприкінці червня 2025 року. Сторони не будуть продовжувати угоду. Наставник може продовжити кар'єру в "Поліссі".

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