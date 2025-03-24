Ротань, Калюжний та інші лідери можуть піти з Олександрії влітку

Олександрія втратить майже всіх лідерів і тренера вже влітку
Уже влітку 2025 року співвідношення сил в українському футболі може змінитися. "Олександрія" готується до заміни головного тренера та втрати лідерів команди.
Склад команди кардинально зміниться, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Під час зимового трансферного вікна в "Олександрії" були пропозиції щонайменше щодо трьох футболістів команди. Клуб вирішив нікого не продавати до кінця сезону, щоб команда зуміла фінішувати в першій трійці УПЛ. Однак це було лише відкладене рішення, влітку "Олександрія" буде змушена продавати гравців.
Хто піде з клубу
Головним кандидатом на перехід в іншу команду є лідер "Олександрії" Іван Калюжний. Влітку у нього закінчиться контракт, і півзахисник збірної України зможе приєднатися до іншого клубу на правах вільного агента.
В "Олександрії" були пропозиції щодо трансферу Калюжного, але вони були відхилені. У клубі хотіли, щоб Іван допоміг команді завоювати щонайменше друге місце в УПЛ за підсумками сезону. Крім Калюжного, команду можуть покинути Шабанов, Кампуш та Беззер.
Також в "Олександрії" може змінитися головний тренер. Контракт Руслана Ротаня теж завершується наприкінці червня 2025 року. Сторони не будуть продовжувати угоду. Наставник може продовжити кар'єру в "Поліссі".
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